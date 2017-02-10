Polisten helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da sabahın erken saatinde emniyet güçleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi

İstanbul Başakşehir'de emniyet güçleri sabah erken saatte şafak operasyonu düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyona havadan helikopterle de destek verildi. Polis ekipleri Fatih Vatan Caddesi'ndeki merkezlerinden sabah saat 05.00 sıralarından konvoy halinde operasyon için yola çıktı. Polisler, Şahintepe ve Ziyagökalp mahallelerinde önceden belirledikleri 14 adrese baskın yaptılar. Baskın yaptıkları evlerde aramalar yapan polis, silahlı önlem aldı. Yapılan aramalarda iki şüpheli gözaltına alınırken, iki pompalı tüfek ve bir de av tüfeği ele geçirildi.





