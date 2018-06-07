Polisten, intihar edeceğini söyleyen sevgilisine: İlaçla bol su iç!

Genç kızla sevgili olan polis memuru, "Nasılsa evleneceğiz" deyip cinsel ilişkiye girdikten sonra ayrılmak isteyince kız, intihara kalkıştı. Kurtarılan kız kendisine "İlaçla ölünmez, odanda sessizce öl" diyen sevgilisine dava açtı

Polis memuru Mevlüt T.'nin ayrılmak istediği Almanya'daki gurbetçi sevgilisi intihara kalkıştı. Olayın ardından polis memuru Mevlüt T. hakkında "Başkasını intihara yönlendirme, yardım etme, tehdit, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile kakaret" hakkında dava açıldı. İntihara yönlendirme suçundan beraat eden Mevlüt T.'ye mahkeme diğer suçlardan 2 ay 19 günün yanı sıra 600 TL para cezasına karar verdi.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE GELEN KIZ, POLİSLE SEVGİLİ OLDU

Almanya'nın Grevenbroich şehrinde yaşayan ve hemşirelik yapan 23 yaşındaki H. B., 3 Ağustos 2016'da tatil için Türkiye'ye geldi. İddialara tatil sırasında polis memuru Mevlüt T. ile tanışıp arkadaş oldu. İkilinin arkadaşlığı tatil bittikten sonra da devam etti. Genç kız ailesinin itirazlarına rağmen ilişkisi sürdürdü ve Almanya'dan erkek arkadaşını görmek için birkaç kez Türkiye'ye geldi.

Polis memuru Mevlüt T. genç kıza evlenme teklif edince de genç çift evlilik hazırlıklarına başladı.

"NASILSA EVLENECEĞİZ DİYEREK İLİŞKİYE GİRDİ"

İddianameye göre; genç kız İstanbul'a nikah günü almak için geldi. İkili 'Nasılsa evleneceğiz' diyerek cinsel birliktelik de yaşadı. Bu olayın ardından Almanya'ya ailesinin yanına dönen H.B. ile sevgilisinin arasında sorunlar yaşanmaya başladı. Aldatıldığını düşünün genç kadın psikolojik destek almaya başladı.

Çaresiz bir şekilde sevgilisi Mevlüt T.'yi arayarak kendisine sahip çıkmasını aksi takdirde intihar edeceğini defalarca yazan H.B. iddialara göre, 12 Ekim 2017'de ilaç alarak intihara kalkıştı.

Sevgilisinin intihar edeceğine inanmayan Mevlüt T. "Suyu bol içi boğazında kalmasın, İntihar et düzelir belki. Niye ailene haber veriyorsun? Ölmek için içmedin mi? sessizce odanda öl, ilaçla ölemezsin. İntihar yolunu değiştir. Kimsenin seni bulamayacağı yerde dene" gibi mesajlar attı.

MİDESİ YIKANAN KIZ, SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kaldırıldığı hastanede midesi yıkanarak hayata döndürülen H. B., avukatı aracılığı ile Türkiye'deki adli makamlara şikayette bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Mevlüt T.'nin intihar öncesi ve sonrasında attığı mesajları 'intihara yönlendirme ' olarak kabul etti ve 'Başkasını İntihara Yönlendirme, Yardım Etme, Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçlarından 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemi ile Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENEN POLİS: BLÖF YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık polis memuru Mevlüt T. ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mevlüt T. savunmasında H.B. ile 1 buçuk yıldır arkadaşlığı olduğunu dile getirerek, "Neden burada olduğumu halen bilmiyorum. Birbirimize uymadığımızı düşündüğüm anda ayrılmak istediğimi söyledim anda bana intihar edeceğini söyledi. Ben de telaşlanarak hemen bu karardan vazgeçtim ancak sürekli her ayrılık kararında önüme intihar olayını sununca blöf yaptığını düşünerek inanmadım.

2 AY HAPİS VE PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

En son ayrıldığımızda bana whatsapptan 'ilaç içtim inanmıyorsan yemin ederim' dedi. Önceki durumları düşünerek umursamadım. Ertesi günde diğer suça konu mesajları çektim. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Whatsap görüşmelerini kabul ediyorum. Pişmanım ancak whatsapp konuşmaları bütünün içinden parça parça alınıp kesilmiş" dedi.

Mahkeme kararını açıklayarak, intihara yönlendirme suçundan beraat verirken diğer suçlardan 2 ay 19 günün yanı sıra 600 TL para cezasına karar verdi.

(Kaynak: Sözcü)