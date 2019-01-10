Poşetlere slogan ve sıfır atık logosu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarına ait marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek" dedi.

Bakan Kurum, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında, "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik." dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak, bahse konu usul ve esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti. Bu kapsamda 9 Ocak tarihli ve "66745475-145.07-6267" sayılı olur ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulduğunu aktaran Kurum, söz konusu düzenleme ile eczanelerde sadece ilaç satışlarında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük, saplı ve sapsız poşetlerin usul ve esasların kapsamından çıkarıldığına değindi.

Poşetin tek yüzeyinde yer alacak

Kurum, eczanelerde ilaçlar için kullanılacak plastik poşetlerin tüketiciye ücretsiz olarak verilebileceğine işaret ederek, şunları söyledi: "Usul ve esaslar kapsamında yer alan ve ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik. Çift kat kalınlığı 40 mikrondan daha küçük olanların (gıda hijyeni amaçlı verilenler ile eczanelerde ilaçların taşınması için verilenler hariç) kullanımı kısıtlandı. Usul ve esaslar kapsamında kalan ve ücretlendirmeye tabi tutulan poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarına ait marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek.

Düzenlemeye uymayan satılamayacak

Satış noktalarının, ücrete tabi olan plastik poşetlere alternatif olarak kullanıcı ve tüketicilere kağıt veya bez ile file ve benzeri çok kullanımlık taşıma ekipmanlarını sunmaları gerektiği vurgulandı. Satış noktalarının plastik poşet talep etmeyen kullanıcı ve tüketicilere talepleri dışında plastik poşet satılamayacağı ayrıca belirtilmiş olmakla birlikte tüketici veya kullanıcının kendisine ait taşıma ekipmanı ile alışveriş yapmasına engel olacak herhangi bir faaliyette bulunamayacağı hususunda da düzenlemede bulunulmuştur. Plastik poşetlerin barkodlu olarak üretilme zorunluluğu ayrıca vurgulanmış olmakla birlikte barkod sistemi bulunmayan satış noktalarının plastik poşet satışlarını adet bazlı göstermeleri için yazar kasalarda düzenleme yapılması gerektiği de ayrıca belirtilmiştir. Düzenlemeye uymayan plastik poşetlerin 31 Mart 2019 tarihinden itibaren satışına izin verilmeyeceği belirtilmiştir."

Yıllık 6,5 milyar lira gelir elde edilecek



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ücretli poşet uygulamasından yıllık yaklaşık 6.5 milyar liralık bir gelir elde edileceğini söyleyeek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 bütçesi 2,5 milyar lira. Yani Bakanlığın bütçesinin 3 katı oranında bir gelir elde edilecek buradan" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan ücretli poşet uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Karaca, plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması için hazırlanan kanun tasarısının görüşmelerinde bakan yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın, "Türkiye'de yılda 45 milyar adet poşet üretiliyor. Bunun çevreye çok ciddi bir zararı var. Biz bu zararı gidermek istiyoruz. Çevre dostu bir yönetim olduğumuz içinde böyle bir adım atıyoruz" dediğini söyledi.

Saray'ın bütçesine aktarılacak

Milletvekili Karaca, plastik poşetlerin 2019 başında 25 kuruşa satılmaya başlandığını kaydederek şunları söyledi:

Bu 25 kuruştan satılan poşetin 15 kuruşu genel bütçeye yani hazineye yani Saray'ın bütçesine aktarılacak. Bakanın verdiği rakamlara göre yıllık yaklaşık olarak 6.5 milyar liralık bir gelir elde edilecek. Ancak ben burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 bütçesi 2.5 milyar dolar. Yani bakanlığın bütçesinin 3 katı oranında bir gelir elde edilecek buradan. Biz CHP olarak komisyon çalışmaların da plastik poşetlerin gerçekten çevreye çok ciddi zarar verdiğini ancak sadece plastik poşetlerin değil plastik ambalajların da çevreye çok ciddi şekilde zarar verdiğini söyledik. Bunun için sadece plastik poşetlerden değil plastik ambalajlardan da kurtulmanın yollarının aranması gerektiğini belirttik. Ayrıca bu elde edilen gelirin 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinde atıklardan doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik yatırımlara harcanmak üzere' diye bir formül geliştirelim ve bunu madde olarak ilave edelim' dedik. Ancak bu kabul edilmedi."