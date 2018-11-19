Profesörden skandal sözler: Kadın adaylara oy vermeyeceğim

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Karalı twitter üzerinden yaptığı "Yerel seçimde hiç bir kadın Belediye Başkanı adayına oy vermeyeceğim" şeklindeki paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerin bazı illerdeki adaylar belli olmaya başlarken Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Karalı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı tepki çekti.

Prof. Dr. Mehmet Karalı twitter üzerinden yaptığı açıklamada;

"İLAN EDİYORUM, Aile hayatına yönelik bazı politikaları YANLIŞ buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak Bakan yada Başkan olmaktan veya Başarılı! bir iş kadını olmaktan çok daha elzemdir. Yerel seçimde hiç bir Kadın Belediye Başkanı Adayına OY VERMEYECEĞİM." ifadelerini kullandı.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Prof. Dr. Mehmet KARALI 'nın yerel seçimlerdeki kadın adaylara yönelik bu yaklaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.