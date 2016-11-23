PYD lideri için Türkiye, kırmızı bülten talep etmeye hazırlanıyor

Ankara'nın PYD lideri Salih Müslim için kırmızı bülten talep edeceği öğrenildi

PYD lideri olan Salih Müslim için Adalet Bakanlığı kolları sıvadı. Bakanlık, Müslim'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkartılmasını talep edecek.



Bu amaçla Bakanlığın ilk olarak uluslararası polis teşkilatı olan İnterpol'ün genel sekreterliğine başvuracağı öğrenildi.



Burada yapılacak inceleme sonrası, eğer uygun bulunursa hazırlanan bülten Interpol tarafından üye ülkelere gönderilecek ve Salih Müslim'in iade amaçlı tutuklanması talep edilecek.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Merasim Sokak'ta 17 Şubat'ta düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak aralarında Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal ve Salih Müslim gibi üst düzey yöneticilerin de olduğu 48 örgüt elemanı hakkında yakalama emri çıkarmıştı.