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Referandumda geçersiz oy sayısı şaşırttı!

Referandumda geçersiz oy sayısı şaşırttı!

Anayasa ve sistem değişikliği referandumu sona erse de sonuçlar üzerindeki tartışmalar bitmiyor. Mühürsüz oydan sonra en çok konuşulan konuların başında gelen geçersiz oyların "1 Kasım seçimlerinden bile" yüksek çıkması dikkat çekti.


Cumhuriyet tarihinin en önemli referandumunda çıkan sonuçlar tartışmaları da beraberinde getirdi. Dünden bu yana YSK’nın ‘mühürsüz oy kararı’ dışında dikkat çeken başka bir durum ise geçersiz oyların sayısındaki artış oldu.

1 Kasım 2015 seçimlerinde 697 bin olan geçersiz oy sayısı, dünkü anayasa referandumunda 847 bin 537'e yükseldi. Parti tercihleri olmadığı için karmaşık olmayan ve sadece ‘evet-hayır' şeklinde iki tercihle yapılan oylamada geçersiz oyların bu kadar yüksek olması dikkat çekti.
Etiketler; #referandum #geçersiz oy
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