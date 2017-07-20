Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde, refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Çağla Ökmen (20) ağır yaralanırken, yanındaki annesi Semra Ökmen (46) ile anneannesi Hatice Özgül (68) yaşamını yitirdi

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmir-Çanakkale Karayolu'nun Gömeç ilçesi girişindeki Kız-Ko Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencisi Çağla Ökmen, kullandığı 10 SN 006 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Burada yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabilen ve büyük hasar gören otomobilde sıkışan Çağla Ökmen ağır yaralanırken, yanındaki annesi Semra Ökmen ile anneannesi Hatice Özgül yaşamını yitirdi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grubu tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan otomobil sürücüsü Ökmen, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ökmen'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Semra Ökmen ve annesi Hatice Özgül'ün cesetleri de polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölen Semra Ökmen ile Hatice Özgül'ün cenazelerinin, memleketleri olan Balıkesir'in Susurluk ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: