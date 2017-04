Rehberlik servisi otobiyografi istedi, küçük kız cinsel istismarı yazdı

12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin uğradığı cinsel istismar , yazdığı otobiyografi ile ortaya çıktı.

Olay Diyarbakır 'da yaşandı. Alınan bilgiye göre okulun rehberlik servisi öğrencilerden otobiyografi yazmasını istedi. Daha sonra bu otobiyografileri okuyan rehber öğretmenler 12 yaşındaki F.B. adlı öğrencinin, otobiyografisinde cinsel istismardan bahsettiğini gördü.Küçük kız kaleme aldığı yazısında 8 yaşından bu yana mobilyaca N.D. tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı.Rehber öğretmenler bunun üzerine durumu F.B.'nin ailesine bildirdi. Olayı öğrenen aile de polise giderek şikayetçi oldu. Polis hemen N.D.'yi gözaltına aldı. Daha sonra ise 28 yaşındaki N.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Savcılık N.D. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede N.D. için 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. F.B. 8 yaşından 12 yaşında kadar aynı mahallede oturduğu N.D. tarafından 3 kez cinsel istismara uğradığını anlattı. N.D. ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Bunun üzerine olaya tanık olanların ifadeleri alındı. İfadelerde N.D.'nin uyguladığı cinsel taciz doğrulandı.Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde N.D.'nin yargılanmasına başlandı. Mahkeme cinsel istismara maruz kalan kişinin küçük olması nedeniyle yargılamanın kapalı yapılması kararını aldı. Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya müdahil oldu.