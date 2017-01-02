'Reina saldırganı' diye fotoğrafı yayılmıştı, polise başvurdu

Türkiye'ye yeni yıl gecesi düzenlenen saldırının şokunu yaşıyor. Olay sonrası internette saldırgan olduğu iddiasıyla bir kişinin fotoğrafı dolanmaya başlamıştı, o kişi avukatıyla polise başvurdu

Türkiye 2017 yılına da kanlı girdi. Reina'ya düzenlenen saldırıda 39 kişi şehit olurken, 65 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası polis katili aramaya başladı. Saldırgan olduğu iddia edilen bir kişinin de fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başlandı. Saldırgan olarak kendi fotoğrafının yayınlandığını gören Ramazan İşan ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.



Ramazan İşan emniyette ifade verdi. Çıkışta ise avukatı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Terör saldırısını lanetlediklerini belirten avukat, müvekkilinin terör saldırılarının failiymiş gibi gösterildiğini ve bu yüzden de emniyet müdürlüğüne giderek konuyla alakaları olmadığına dair bildirimde bulunduklarını ve de şikayetçi olduklarını söyledi.



Kazakistanlı işadamının avukatı sözlerine şöyle devam etti: "Vatanını milletini seven kişiler ve gençler olarak müvekkillerim her zaman sorumlu bir şekilde davranmaya devam edeceklerdir. Müvekkilimin basında yayılan fotoğrafları Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı esnada havalimanının güvenlik kameralarına ilişkin 3-4 yıl önceki fotoğraflarıdır. Müvekkilim Kazakistan'da ayakkabı ve terlik işiyle uğraşmaktadır, Kazakistan vatandaşıdır ancak Zeytinburnu İstanbul doğumludur. Ailesi Kazakistan'da yaşamaktadır, kendisi ise sık sık Türkiye'ye gelip gitmektedir. En son 10 Aralık'ta Gaziantep'teki ayakkabı fuarına katılmak üzere Türkiye gelmiştir. Bu menfur olaydan arkadaşların sayesinde haberdar olmuş kendisi bizimle gelerek Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğünde olayın aydınlığa kavuşması için ifade vermiştir"



Konuyla ilgili açıklama yapan İşan ise Kazakistan'dan ticaret için geldiğini, fotoğraflarının saldırgan diye sosyal medya üzerinden yayınlandığını da arkadaşlarından öğrendiğini anlattı.