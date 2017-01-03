Reina saldırganının videosu ortaya çıktı!

İstanbul'da Reina'ya yılbaşı gecesi saldıran ve 39 kişinin ölümüne neden olan caninin videosu ortaya çıktı

İstanbul Reina, yılbaşı gecesi kana bulandı. Fotoğrafı ortaya çıkan saldırgan, gece kulübünü basarak 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla ilgili ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Bir ayrıntı da teröristin videosu.



Teröristin kendi cep telefonuyla çektiği görüntü ortaya çıktı. Görüntüde terörist hiç konuşmuyor sadece kendisini çekiyor. Saldırganın kendisini çektiği alan ise Taksim olarak tespit edildi. Görüntünün saldırıdan önce mi yoksa sonra mı çekildiği ise henüz belli değil. Bu görüntünün nasıl ortaya çıktığına dair bir bilgi de yok.



Görüntü ile ilgili ise iki şüphe var. Birincisi saldırganın keşif yaptığı yönünde. İkinci şüphe ise bu görüntü ile terör örgütüne mesaj yolladığı yönünde.



Polis saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Saldırganın kimliğine yönelik bir açıklama da henüz yapılmadı.