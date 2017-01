Reina saldırısında hayatını kaybeden isimler belli olmaya başladı

Türkiye'yi yasa boğan Reina saldırısında hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belli olmaya başladı

Türkiye 2017 yılına acı bir olayla başlangıç yaptı. Ortaköy'de bulunan Reina kulübüne saldıran bir kişi 39 cana kıydı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 11'inin Türk, 24'ünün ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. 4 kişinin ise kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.



Hayatını kaybedenlerden yabancılardan 7'sinin Suudi Arabistan, 2'si Hindistan, 1'i Kanada, 1'i Suriye, 1'i İsrail, 2'si Tunus, 4'ü Irak ve 1'i Lübnan, 1'i Belçika uyruklu olduğu belirtildi.



GÖREVLİ POLİS ŞEHİT OLDU



Saldırıda ilk hayatını kaybeden 21 yaşındaki polis Burak Yıldız oldu. Şehit polisin o gece orada kapı girişinde görevli olduğu öğrenildi. Şehit polisin acı haberi ise Mersin'de düştü.









NİŞANLILARDI



Saldırıda hayatını kaybeden isimlerden biri Mustafa Sezgin Seymen. Seymen ve nişanlısı Sezen Arseven, o gece eğlenmek için Reina'daydı. Seymen hain saldırıda hayatını kaybetti. Çiftin geçtiğimiz mayıs ayında nişanlandığı öğrenildi.







LÜBNANLI BANKACI ÖLDÜ



Saldırıda Lübnan uyruklu 39 yaşındaki Heykel Müsellem de hayatını kaybedenler arasında. Olay sonrası Müsellem'in yakınları hastaneleri tek tek dolaştı ancak yaralılar arasında Müsellem'i bulamadı. Daha sonra Adli Tıp Kurumu'na giden yakınlarından DNA örneği alındı. DNA testi sonrası Müsellem'in kimliği ortaya çıktı.







GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖRMEK



Vahşi saldırıda hayatını kaybeden isimlerden biri de güvenlik görevlisi Yunus Görmek oldu.





MALİ MÜŞAVİR KAYA DA O GECE ORDAYDI



Gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden isimlerden biri de mali müşavir Mustafa Kaya. Kaya, yeni yılı kutlamak için o gece arkadaşları ile birlikte Reina'ya gitmişti.







KAPIDA BEKLERKEN ÖLDÜRÜLDÜ



Saldırıda hayatını kaybeden isimlerden biri de Turizm şirketi çalışanı Ayhan Arık oldu. Arık'ın o gece yabancı uyruklu misafirleri Reina'ya getirdiği ve kapıda beklerken öldürüldüğü öğrenildi. Arık'ın iki erkek çocuğu vardı.









IRAKLI GENÇ HAYATINI KAYBETTİ



Reina katliamında hayatını kaybeden isimlerden biri de Iraklı Jalal Abbas oldu. Abbas'ın Kemerburgaz Üniversitesi'nde eğitim gördüğü öğrenildi.









BEŞİKTAŞ SALDIRINDAN KURTULDU AMA...



Saldırıda hayatını kaybeden isimlerden biri de güvenlik amiri Fatih Çakmak oldu. 35 yaşındaki Çakmak, o gece ekibiyle birlikte çalışıyordu. Çakmak'ın Beşiktaş'taki saldırıda da görevli olduğu ve o saldırıdan kılpayı kurtulduğu ortaya çıktı.









GÜVENLİK GÖREVLİSİ HATİCE DE SALDIRI KURBANI



Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri de özel güvenlik görevlisi Hatice Koç oldu. Koç'un Beşiktaş'taki saldırı sonrasında sosyal medya hesabından "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" notunu paylaştığı görülüyor. Sosyal medyada ‘Akmer Hiranur Koç’ adını kullanan Hatice Koç’un sosyal medya hesabında, geçen yıl 16 Temmuz’da da Türk Bayrağı ile "Bu topraklar çok ‘hain’ gördü ama bilinmeli ki Türk Milleti hepsini tarihe gömdü" paylaşımını yaptığı öğrenildi.







REİNA'DA ÇALIŞIYORDU



Vahşi saldırıda hayatını kaybeden isimlerden biri de Reina çalışanlarından Kenan Kutluk oldu. Reina'da garsonluk yaptığı öğrenilen Kutluk, evli ve iki çocuk babasıydı.







TATİL İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ



Saldırıda hayatını kaybeden isimlerden biri de 28 yaşındaki Mesut Gürbüz oldu. Gürbüz'ün turizm sektöründe çalıştığı ve Almanya'da yaşadığı, tatil için İstanbul'a geldiği öğrenildi.







İSRAİLLİ GENÇ KIZ DA ÖLDÜ



Saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyruklulardan birisi de İsrailli 19 yaşındaki Leanne Nasser oldu. Nasser, yılbaşını kultamak için İstanbul'a gelmiş ve Reina'yı tercih etmişti.







İŞADAMININ KIZI ÖLDÜ



Saldırıda hayatını kaybeden isimlerden biri de Lübnanlı işadamının kızı Rita Şami oldu. Şami, arkadaşlarıyla birlikte yeni yıla Reina'da girmek istemişti.





Saldırıda hayatını kaybeden diğer bir Lübnanlı da İlyas Vardini oldu. Vardini de hain saldırıda can verdi.