Reina saldırısında söz güvenlik şirketinde: Silah kullanma yetkimiz yok!

Yılbaşı gecesi Reina'da yaşanan katliam güvenlik sorununu ortaya çıkardı. Konuyla ilgili Reina'yı koruyan güvenlik şirketinin yönetim kurulu başkanı bir açıklama yaptı

Türkiye, yılbaşı gecesi Reina'da meydana gelen katliamla sarsıldı. Katliamda 39 kişi hayatını kaybederken, 65 kişi de yaralandı. Katilam sonrası ise güvenlik sorunu masaya yatırıldı. Konuyla ilgili Reina'nın güvenliğini sağlayan özel güvenlik şirketinin yönetim kurulu başkanı bir açıklama yaptı.



Deltavip Özel Güvenlik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özcan, gelen eleştirilere, kulüp içinde ve de dışında silah kullanma yetkilerinin olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Teröristin elinde silahı ile etrafı tarayarak ilerlediğini belirten Özcan, Kalaşnikoflu bir caniye elinde silahı olan bir güvenlik görevlisinin bile müdahale etmekte zorlanacağını söyledi. O gece güvenlik görevlilerinde 15 silah olsa bile uzman eğitimli bir teröriste karşı koymalarının zor olduğunu belirten Özcan, 2 arkadaşlarını şehit verdiklerini ve üzüntülerinin büyük olduğunu de belirtti.



O gece 15 güvenlik elemanlarının 5 de müşteri yönlendirme personellerinin görev yaptığını anlatan Özcan, yasalar gereği bu elemanlarında silah olmadığını belirtti. Yasalar içinde hareket etmek zorunda olduklarını anlatan Özcan, istedikleri zaman bellerine silahı takıp kullanma yetkilerinin de olmadığını vurguladı.



Özcan, güvenlik görevlilerinin silah kullanmasının ancak valiliklerdeki özel güvenlik komisyonlarından izin çıkması ve silah ruhsatı çıkması ile mümkün olabileceğini anlattı.



Saldırı öncesi hiçbir yerden kendilerine uyarı yapılmadığını da belirten Özcan, sadece görüştükleri emniyet görevlilerinin kendilerine artan terör olaylarından dolayı duyarlı olmaları konusunda telkinde bulunduklarını belirtti.



Gece kulüplerinde kavga çıkarsa bunları ayırmak ve gerektiğinde kelepçe ve cop kullanma yetkilerinin olduğunu belirten Özcan, ancak silahla karşı koyma yetkilerinin olmadığını da açıkladı. Reina'ya silahla isteyen kişilerin girdiğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Özcan, böyle bir şeyin olmadığını eğer birisinde silah varsa bunun alınıp kasaya konulduğunu belirtti. (Milliyet)