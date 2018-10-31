Rektörden skandal sözler: Erdoğan'a itaat etmek...

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, bir tv programında skandal ifadelerde bulundu. Taşaltın "Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayn'dır" açıklamasını yaparak Erdoğan'a karşı gelmenin de haram olduğunu söyledi

Rektörden skandal sözler: Erdoğan'a itaat etmek...
31 Ekim 2018 Çarşamba 09:06

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a itaat etmek farzdır dedi. Taşaltın, Erdoğan’a karşı çıkmanın ise savaştan kaçmak olduğu ve haram sayılacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

Ramazan Taşaltın, “Elbette yalnız FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #rektör #erdoğan #farz
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