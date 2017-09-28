Rize'deki sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti

Rize’nin Çayeli İlçesi’ne bağlı Gürpınar Köyü’nde sağanak yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle çöken evin enkazı altında kalan bir kişi öldü, 1 kişi de yaralı çıkarıldı. Selden dolayı mahsur kalan 10 kişi kurtarılmaya çalışılıyor. Şiddetli yağış nedeniyle Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Çamlıhemşin-Rize karayolu 10 km’sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Rize’nin Çayeli İlçesi’ne bağlı Gürpınar Köyü’nde sağanak yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle çöken evin enkazı altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralı çıkarıldı. Selden dolayı mahsur kalan 10 kişiyi kurtarmak için ise bölgeye arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde şiddetli yağış yüzünden bazı yollarda toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi. Bektaş, ulaşımdaki aksamalar yüzünden iki ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.Çamlıhemşin-Rize karayolu 10 km’sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı yolu açma çalışmaları sürerken, bölgede bugün yağışın şiddetini arttıracağı öğrenildi.Çayeli İlçesi, Kaptanpaşa Köyü'nde de şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden olurken, Gülpınar Köyü'nde heyelan tehlikesi nedeniyle tedbir amacıyla boşaltılan bir ev yıkıldı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, her iki ilçele bağlı çok sayıda köy yolu şiddetli yağış ve heyelanlar nedeniyle zarar gördü.