Rize Emniyet Müdürü, bir polis tarafından vuruldu!

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi bir polis memuru tarafından vuruldu. Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Verdi'nin şehit olduğu öğrenildi

Rize Emniyet Müdürü, bir polis tarafından vuruldu!
11 Aralık 2018 Salı 15:27

Rize Emniyet Müdürlüğü binasında meydana gelen silahlı saldırıda, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Verdi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyı bir polis memurunun gerçekleştirdiği belirtildi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Rize kent merkezindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'nün birinci katındaki makam odasının bulunduğu katta meydana gelen silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Henüz kim tarafından, neden yapıldığı belirlenemeyen saldırıda, alınan ilk bilgilere göre İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 polisten Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı bir polis memurunun gerçekleştirdiği, onun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Emniyet binasında çok sıkı güvenlik önlemi alındı.

Olay yerine Emniyet'te görevli polislerin yakınları da akın etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı doğrularken, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın Rize hareket ettiği öğrenildi.

ŞEHİT OLDU

Rize'de, İl Emniyet Müdürlüğü binasında, bir polis memurunun silahlı saldırısında ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rize #rize emniyet müdürü vurulma #polis
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