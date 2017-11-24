RTÜK'ten Beyaz TV'ye Kütahyalı cezası!

RTÜK, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri nedeniyle Beyaz TV'ye, 5 kez program durdurma ve para cezası verilmesini kararlaştırdı

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Ertem Şener'in yaptığı spor programında Boşnaklar hakkında çirkin bir ifadede bulunan ardından kanal yönetimi tarafından kovulan Rasim Ozan Kütahyalı, kanalın başını yaktı.



RTÜK, Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri nedeniyle kanala, 5 kez program durdurma cezası, yanı sıra da para cezası verilmesini kararlaştırdı.