30 Eylül 2016 Cuma
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    • Rüzgar Çetin davasında çok önemli gelişme

    Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in çarptığı otomobilde şehit olan polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün eşi Özlem Alagöz ve ailesi şikayetlerinden vazgeçti

    30 Eylül 2016 Cuma 17:53
    Rüzgar Çetin davasında çok önemli gelişme
    Adana'da oturan şehit polisin eşi Özlem Alagöz ve ailesi, Adana Adliyesi'ne giderek, davanın görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere, "şikayet talebinden feragat" dilekçesi sundu.

    Alagöz ailesinin dilekçesinde, "Sanık Rüzgar Çetin hakkındaki şikayetimizden ve davaya katılma talebimizden feragat ediyoruz. Bu doğrultuda gereğinin yapılmasını adı geçen tüm katılanlar adına vekaleten arz ve talep ederiz" denildi. Yaralanan polis memuru Emre Tetik de şikayetinden vazgeçmişti. Tutuklu yargılanan Rüzgar Çetin, 4 Ekim'de yeniden hakim karşısına çıkacak.

    RÜZGAR ÇETİN'İN İDDİANAMEDE 22.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

    İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü saat 01.00 sıralarında Emre Tetik'in kullandığı polis aracıyla Beşiktaş'tan Ortaköy'e doğru seyir halinde oldukları ifade ediliyor. Sanık Rüzgar Çetin'in ise aracı ile Ortaköy'den Beşiktaş'a doğru gittiği belirtiliyor. Çırağan Caddesi üzerinde kavşaktaki ışıklara yaklaşıldığından Çetin'in en sağ şeritten önce orta şeride geçtiği önündeki aracı sollamak içinde ani manevra yaparak karşı şeride geçerek, gelen maktül ve müştekinin içinde bulunduğu polis aracına çarptığı ileri sürülüyor. Çetin'in 0.90 promil alkollü olduğu ifade edilen iddianamede, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmaktan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Rüzgar çetin, Rüzgar çetin Kaza, şehit Polis

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