Trafik kazasında bir polisin ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'le ilgili mahkemeden yeni karar

Yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ün ölümüne neden olduğu gerekçesi ile 6 yıl 3 ay pahis cezası alan Rüzgar Çetin’in dosyası İstinaf Mahkemesi’ne geldi. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliyesi 19. Ceza Dairesi, yeniden yargılama kararı alarak duruşma günü verdi.



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Eylül 2016 tarihinde gece 02.10’da alkollü olarak yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ün ölümüne, polis memuru Emre Tetik’in de yaralanmasına neden olan yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in yargılandığı davayı 4 Ekim 2010 tarihli duruşmada sonuçlandırdı.



Alkollü araç kullanan Rüzgar Çetin’i kazada asli kusurlu bulan mahkeme, “Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, karar ile birlikte Rüzgar Çetin’in tahliyesine kara verdi. Rüzgar Çetin, kararla birlikte tahliye oldu.



SAVCI İSTİNAF TALEBİNDE BULUNDU



Duruşma savcısı Ekrem Şakar, Rüzgar Çetin’e verilen cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini, bu nedenle verilen kararın yöntem ve yasaya aykırı olduğunu gerekçe göstererek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu.



İSTİNAF MAHKEMESİ YENİDEN YARGILAMA KARARI ALDI



Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliyesi 19. Ceza Dairesi, Rüzgar Çetin’in yeniden yargılanmasına karar vererek 11 Ocak 2017 tarihine duruşma günü verdi.