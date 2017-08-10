Sahte estetikçi cezaevinden kaçtı

ADANA'da dudak dolgusu yaptığı hemşire Merve Keleş'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyi hastanelik ettiği iddiasıyla yargılanan sahte estetikçi kuaför Soner Gülnaz, başka bir suçtan cezasını çektiği Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda firar etti

Soner Gülnaz iddiaya göre kendisini 'doktor' olarak tanıtarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire 22 yaşındaki Merve Keleş, 30 yaşındaki Z.U., alnına botoks işlemi yapılan 33 yaşındaki Güllü Sel ile ve eşi 39 yaşındaki Celal Sel'e dudak dolgusu yaptı. Yapılan işlem sonrası 3 kadın hastanelik olurken Soner Gülnaz şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonunda 6 Mayıs 2017'de gözaltına alınıp, bu suçtan ve hakkındaki hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklandı.Soner Gülnaz hakkında Adana 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet' 'Dolandırıcılık' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 1 Ağustos'taki duruşmada kendisini doktor olarak tanıtmadığını öne süren Soner Gülnaz, pişman olduğunu ve mağdurların zararlarını karşılayacağını söyledi. Mahkeme hakimi, Gülnaz'ın bu suçlardan tahliyesine karar verdi.Ancak hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Soner Gülnaz, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında cezasının çekmesi için Kürkçüler Cezaevi kompleksindeki Adana Açık Ceza İnfazKurumuna gönderildi. Soner Gülnaz'ın 5 Ağustos gününden itibaren firar ettiği ortaya çıktı.