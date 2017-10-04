'Sakin Şehir' için örnek bir yerleşim yeri; Lipsi

Ada, ne denli yalnızlığı çağrıştırırsa çağrıştırsın, içinde gizemi de barındırır. Dolayısıyla taşra kentlerinde ya da metropol kentlerde olduğu gibi onun da kendi içinde bir derinliği, bir enginliği vardır. Küçücük yüzölçümlü Lipsi'nin derinliğiyle enginliği de o gizemi barındırıyor ve her şeyi geniş bir zaman dilimine yayıyor

Lütfü Dağdaş-Evet, küçücük bir Ege Adası



Bizde, Seferihisar ilçemiz ile başlayan "

Küçücük de olsa Lipsi cennetinin pek çok özelliği var. Bunlardan tanığı olduklarımızın başında gelenlerinden birisi; çoğu İtalyan ya da İngiliz kadınların adanın yerli erkeklerine aşık olup burada kalmaları.

Ada öylesine küçük ki bir tane taş fırını, bir tane orta halli büyüklükte marketi, bir mahalle bakkalı var. Kiliseleri ile şapellerinin sayısı daha fazla. Çokkatlı yapılaşmaya izin verilmediği için susuzluğun yol açtığı kuraklık sonucu ağaçsız kayalık yapısı bozulmamış haliyle ön planda ve ayrı bir güzellikte. Yabancılar için ağırlıklı konaklama yerleri pansiyonlarla, butik otellerden oluşuyor.

Sadece denize girmek, akşamları sıcacık bir tavernada deniz ürünleri yiyerek dostlarımla söyleşmek ama ille de sessiz bir ortamda dinlenmek, dinlenmek, dinlenmek, diyorsanız Lipsi'yi anlatmaya başlayabiliriz.

Adayı gazeteci arkadaşlarım Aynur Tatersall, Mehmet Kurt, Nurhayat Talay, Hüseyin Akay ile birlikte dolaşıyoruz.



Lipsi'ye ulaşım

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki 12 adasından (Dodekanisos) birisi olan Lipsi, Didim açıklarında Anadolu'ya hayli yakın bir ada. Samos'un güneyinde kalan Lipsi, Dodecanese'nin kuzeyindeki Batnas ve Leros adalarına yakın küçük bir ada grubu. Ada ekonomisinde turizmin ötesinde şarap, peynir yapımı önde geliyor.

Türkiye'den hemen ilk elde iki ulaşım hattı var: Bodrum üzerinden İstanköy, İstanköy Lipsi ya da Kuşadası, Samos üzerinden Lipsi. İlkinde İstanköy'den kalkan Katamaran, önce Kalymnos, ardından Leros'a uğruyor ardından Lipsi'ye ulaşıyor. Dolayısıyla Samos Lipsi ulaşımı daha kısa.

Lipsi'nin coğrafyası

Lipsi yemyeşil bir ada hiç değil. Dağları çıplak ve kayalık. Toprak açısından da varsıllığı yok. Su, yaz aylarında tankerlerle taşınıyor. Buna karşın narenciye, armut, nektarin, erik, incir ve zeytin yetiştirildiğini öğreniyoruz. Yabani mantar, sarımsak, soğan, patates, domates, salatalık, karpuz, külah, kavun, patlıcan ve kabak da yetiştirilen ürünler arasında sıralanıyor. Hayvancılıkta ise koyun ve keçi önde geliyor.

Ada, yüzölçümü olarak küçük, nüfus bakımından da azsa da üretim heyecanı ve yaratılanlar karşısında şapka çıkartıyorsunuz. Bu coğrafya yapısına belli ölçütlere ulaşmış turizm hizmeti anlayışlarını da katmak gerekiyor. Tüm ada halkı güleryüzlü ve yardımsever. Türklere olan ilgileri de sıcak.

Dizimizin ilerleyen bölümlerinde bu küçücük adanın sahip olduğu içdinamizmin bizler kadar sizleri de şaşırtacağından eminim.



Konaklama sorunu yok

Lipsi'de ister pansiyonda, isterseniz apart otel denilen temiz, bakımlı mekanlarda, son derece elverişli fiyatlardan konaklama yapabilirsiniz. Önceden rezervasyon yaptırmak önemli. Bu otellerden bir kaçının adı şöyle: Villa Vasiliki, Hellios Apartment, Nefeli Hotel, Afroditi. -Evet, küçücük bir Ege Adası Yunanistan 'a ait Lipsi . Yüzölçümü 15 bin 842 km2. Yerleşik nüfusu ise sadece 698 kişi. Yürüyerek dolaşabileceğiniz, otomobilden önce bisiklet kiralamanın daha doğru olduğunu belirtmemiz gereken küçüklükte. Dört yanı tertemiz plajlarla taçlanmış, sessiz bir ada. Bizim Didim'in açıklarında yer alıyor. Henüz turizmle dört dörtlük buluşmadığı için de sessizliği katlanarak büyüyor. Kitle turizminden pay almamış olsa da yelkencilerin gizli cenneti.Bizde, Seferihisar ilçemiz ile başlayan " sakin şehir " temasına örnek aranıyor ise hemen Lipsi'yi örnek göstermek son derece yerinde olur.Küçücük de olsa Lipsi cennetinin pek çok özelliği var. Bunlardan tanığı olduklarımızın başında gelenlerinden birisi; çoğu İtalyan ya da İngiliz kadınların adanın yerli erkeklerine aşık olup burada kalmaları.Ada öylesine küçük ki bir tane taş fırını, bir tane orta halli büyüklükte marketi, bir mahalle bakkalı var. Kiliseleri ile şapellerinin sayısı daha fazla. Çokkatlı yapılaşmaya izin verilmediği için susuzluğun yol açtığı kuraklık sonucu ağaçsız kayalık yapısı bozulmamış haliyle ön planda ve ayrı bir güzellikte. Yabancılar için ağırlıklı konaklama yerleri pansiyonlarla, butik otellerden oluşuyor.Sadece denize girmek, akşamları sıcacık bir tavernada deniz ürünleri yiyerek dostlarımla söyleşmek ama ille de sessiz bir ortamda dinlenmek, dinlenmek, dinlenmek, diyorsanız Lipsi'yi anlatmaya başlayabiliriz.Adayı gazeteci arkadaşlarım Aynur Tatersall, Mehmet Kurt, Nurhayat Talay, Hüseyin Akay ile birlikte dolaşıyoruz.Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki 12 adasından (Dodekanisos) birisi olan Lipsi, Didim açıklarında Anadolu'ya hayli yakın bir ada. Samos'un güneyinde kalan Lipsi, Dodecanese'nin kuzeyindeki Batnas ve Leros adalarına yakın küçük bir ada grubu. Ada ekonomisinde turizmin ötesinde şarap, peynir yapımı önde geliyor.Türkiye'den hemen ilk elde iki ulaşım hattı var: Bodrum üzerinden İstanköy, İstanköy Lipsi ya da Kuşadası, Samos üzerinden Lipsi. İlkinde İstanköy'den kalkan Katamaran, önce Kalymnos, ardından Leros'a uğruyor ardından Lipsi'ye ulaşıyor. Dolayısıyla Samos Lipsi ulaşımı daha kısa.Lipsi yemyeşil bir ada hiç değil. Dağları çıplak ve kayalık. Toprak açısından da varsıllığı yok. Su, yaz aylarında tankerlerle taşınıyor. Buna karşın narenciye, armut, nektarin, erik, incir ve zeytin yetiştirildiğini öğreniyoruz. Yabani mantar, sarımsak, soğan, patates, domates, salatalık, karpuz, külah, kavun, patlıcan ve kabak da yetiştirilen ürünler arasında sıralanıyor. Hayvancılıkta ise koyun ve keçi önde geliyor.Ada, yüzölçümü olarak küçük, nüfus bakımından da azsa da üretim heyecanı ve yaratılanlar karşısında şapka çıkartıyorsunuz. Bu coğrafya yapısına belli ölçütlere ulaşmış turizm hizmeti anlayışlarını da katmak gerekiyor. Tüm ada halkı güleryüzlü ve yardımsever. Türklere olan ilgileri de sıcak.Dizimizin ilerleyen bölümlerinde bu küçücük adanın sahip olduğu içdinamizmin bizler kadar sizleri de şaşırtacağından eminim.Lipsi'de ister pansiyonda, isterseniz apart otel denilen temiz, bakımlı mekanlarda, son derece elverişli fiyatlardan konaklama yapabilirsiniz. Önceden rezervasyon yaptırmak önemli. Bu otellerden bir kaçının adı şöyle: Villa Vasiliki, Hellios Apartment, Nefeli Hotel, Afroditi.