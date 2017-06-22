Saldırganın şikayeti üzerine üniversiteli Melisa ifade için adliyede

Asena Melisa Sağlam, "Şahısın benden şikayetçi olması üzerine ifade vermek için ifade vermeye geldim" dedi.Kaynak: DHA
Olay sırasında hakarette bulunmadığını belirten Sağlam, "Bana onun ettiği hakaretleri baz alırsak benim ona dediğim 'ne yapıyorsun', 'bana nasıl vurursun' oldu" diye konuştu. Saldırganın serbest bırakılmasını da değerlendiren Melisa Sağlam, "Savcılık itiraz etmiş, biz de itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.
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