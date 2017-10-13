Saldırıya uğrayan savcının görev yeri değişti

Antalya'da geçtiğimiz günlerde izin tartışması yüzünden silahla vurulan cumhuriyet savcısının görev yeri değişti

Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, geçtiğimiz günlerde izin tartışması yaşadığı bir personelinin polis eşi tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Küçüköner'in görev yerinin değiştiği öğrenildi.



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi'nin dün yayımlanan kararnamesiyle 267'si adli yargı hakim ve savcısı, 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yeri değiştirildi. Yeri değiştirilen isimlerden biri de Küçüköner oldu. Alınan bilgiye göre Küçüköner artık Yargıtay Tetkik Hakimliği görevini sürdürecek.



Sağlık durum iyi

Öte yandan doktoru Küçüköner'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Abdullah Erdoğan şunları söyledi: "Savcı Bey'in bugünkü sağlık durumu son derece iyi. Akciğer cerrahisinden sonra kanaması tamamen durmuştu. Şu anda akciğer iyileşme döneminde. Sağ ayak bileğinde ve sağ elindeki yaralanmadan dolayı akşam saatlerinde ortopedi ve kalp cerrahisi bölümünden hekimler tarafından ameliyat edildi. Ayak bileğindeki yaralanma ve el sırtındaki yaralanma ameliyat edildi. Sinir ve tendon onarımı yapıldı. Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi uygulaması yapıldı. Şu anda bilinci açık, kanaması yok, hayati tehlikesi yok. İyileşme döneminde birkaç gün içinde de sağlığına kavuşacak."Küçüköner'in hala yoğun bakımda tedavi gördüğün belirten Erdoğan, bir gün daha yoğun bakımda kaldıktan sonra, 3-5 gün de serviste kalacağını söyledi. Erdoğan, Küçüköner'in iyileşmesi için 10 günlük süreye ihtiyacı olduğunu belirterek, savcının kalbine ise müdahele etmediklerini söyledi. Savcının ayak bileğinin üst kısmında bir yaralanması olduğunu belirten Erdoğan, oradaki damar yaralanması nedeniyle kalp damar cerrahisinin müdahale ettiğini ve o damarın düzeltildiğini açıkladı.