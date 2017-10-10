Sanal Ofis Kiralarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evden çalışmayı destekleyen ya da sahada olmayı gerektiren iş kolları açısından oldukça sık tercih edilen sanal ofis hizmetleri, fiziki bir ofis olmaksızın iş adresi edinmenizi mümkün hale getiriyor.

Evden çalışmayı destekleyen ya da sahada olmayı gerektiren iş kolları açısından oldukça sık tercih edilen sanal ofis hizmetleri, fiziki bir ofis olmaksızın iş adresi edinmenizi mümkün hale getiriyor. Belirli markalar tarafından verilen hizmetler karşılığında postalarınızın ya da iş telefonlarınızın sizin adınıza yönlendirilmesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde düşük maliyetli olmasından ötürü girişimciler tarafından sıkça tercih edilen sanal ofis, iş hayatındaki giderlerin minimum seviyede gerçekleşmesini sağlıyor. Klasik ofiste düşünmeniz gereken doğalgaz, su, elektrik ve hatta internet gibi giderler bulunurken sanal ofiste bunları dert etmenize gerek yok. Fakat tüm bunların yanında sanal ofis hizmeti almadan ve kontrat imzalamadan önce dikkat etmeniz gereken belli başlı unsurlar bulunuyor



Hizmeti Sağlayan Firma Kaliteli mi?

Sanal ofisin nimetlerinden faydalanmadan önce bu hizmeti satın alacağınız firmanın geçmişine önem vermeniz gerekiyor. Sektör içerisinde bu işe kendisini adayan markalar bulunuyorken aynı zamanda sizi maddi anlamda zarara sokacak firmalar da yok değil. Bunun adına sanal ofis adresinin bulunduğu binayı kontrol etmenizde fayda var. Hizmeti satın aldıktan belirli bir süre sonra sanal ofisin bulunduğu bina satışa çıkabilir. Boş duran bir binayı sanal ofise dönüştüren şahıs ya da firma, ne yazık ki kimi durumlarda alıcı bulduktan sonra hizmetleri sonlandırıp binayı satabiliyor.

Tüm bunlardan ötürü kaliteli ve alanında markalaşmış bir firmadan hizmet almanız önemli. Nitekim ofis adresinin bulunduğu bina el değiştirirse yasal olarak adresinizi de değiştirmeniz gerekiyor. Bu gibi bir durumla karşılaşmamanız ise hizmet aldığınız firmanın uzun bir süredir bu iş üzerinde uzmanlaşıp uzmanlaşmadığına bakmanızda yatıyor. Adresin bir anda yok olmaması açısından ofis hizmetleri veren şirketin köklü ya da en azından alanında tecrübeli olup olmadığını kontrol edin.



Kontrata Hangi Hizmetlerin Dahil Olduğu Önemli

Sanal ofis, klasik olarak sadece bir iş adresi olarak gözükse de imzalayacağınız kontratta belli başlı hizmetler bulunabilir. Örneğin belirli bir miktarda para harcayarak sanal ofis üzerinde toplantı yapabilme ya da görüşme gerçekleştirebilme hakkına sahip olabilirsiniz. Elbette bunun için çok önceden ayarlamaları yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde yönlendirme servisinin kalitesine dikkat etmeniz ve kontrat dahilinde ne gibi hizmetler alacağınız oldukça önem arz ediyor.

Kaliteye ve hizmet seçeneklerine önem verdiğiniz gibi imzalayacağınız kontratın süresini de göz önünde bulundurmalısınız. Öncelikli olarak ihtiyacınıza karar vermeniz ve buna göre hareket etmeniz oldukça faydalı olacaktır. Bunun ardından ise uzun soluklu bir ofis ihtiyacınız varsa kontratın süresini de uzun tutmanızda fayda var. Ancak kısa sürede büyüme kaydedecek potansiyeli görüyorsanız kontratın süresini de buna göre kısa tutmalı ve ilerleyen süreçlerde çok daha fazla hizmet satın almayı düşünmelisiniz.