Şarkıcı Bergen'i öldürmüştü, şimdi de istismardan tutuklandı

Çıkardığı albümündeki şarkısı, 'Acıların kadını' lakabıyla tanınan arabesk müzik şarkıcısı Bergen’in yüzüne 1982’de kezzap atan, boşandıktan sonra da 1989 yılında da silahla vurup öldüren eski kocası Halis Serbest, bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest kaldı. Adana'da yaşamını sürdüren Halis Serbest, Kozan ilçesinde 2'si 16, 2'si 17 yaşında olan 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3'nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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