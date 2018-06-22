Seçim olmadan sonuç yayınladılar!

TVNET televizyonunun ardından bir skandala da Milliyet gazetesi imza attı. Gazete, mobil anasayfasında yayınlanan seçim sonuçlarının 'AA'nın test yayını' olduğunu söyleyerek özür diledi

Milliyet gazetesi sosyal medya hesabı, haber sitesinde Anadolu Ajansı'nın seçim yapılmadan paylaştığı ve ardından test yayını olduğunu açıkladığı seçim sonuçlarını kendi sitesinden paylaştı. Gelişmenin ardından sosyal medya hesabından biz özür mesajı paylaşan Milliyet “özür” mesajını, yalnızca birkaç dakika içinde sildi. Ardından gazete, konuyu açıkladıkları bir haber metni bağlantısı ile özür mesajını yeniden paylaştı.

Özür mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Milliyet.com.tr geliştirme çalışmaları sırasında Anadolu Ajansı'nın yaptığı test yayının datalarının yer aldığı test seçim sayfası mobil anasayfada teknik bir hata sonucu yayına verilmiştir.

Okuyucularımızdan özür dileriz.”

AKILLARA AKŞENER’İN ‘YÜZDE 52 GÖSTERİN’ İDDİASI GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de bu gelişmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulunmuştu. Akşener’in Erdoğan'a yönelttiği soruda, “Seçim akşamı AA’ya yüzde 52 gösterin talimatı verildi mi?” ifadeleri yer almıştı.

Ne olmuştu?

Anket şirketleri çalışmalarına hız kazandırırken TVNET’te seçimelre 4 gün kala yayınlanan ‘Akıl Odası' adlı programa test yayını karıştı. Ekrana yansıyan görüntülerde görülen hayali seçim sonucuna göre Tayyip Erdoğan yüzde 53, Muharrem İnce yüzde 26, Meral Akşener yüzde 12, Selahattin Demirtaş yüzde 7 olarak göründü. Kanaldan AA’nın test yayını için deneme yapıldığı açıklaması geldi.

Anadolu Ajansı tarafından yapılan duyuruda, yaklaşan seçimler öncesinde sadece medya kuruluşlarına gönderilen test yayınlarının kamuoyuna “gerçek seçim sonucu” şeklinde yansıtılmasının, gerçekle örtüşmeyen bir algı çalışması olduğu iddia edilerek, “Önceki gün yapılan ve medya kuruluşlarına gönderilen test yayınında da son seçimin sonuçları baz alınmış olup, seçime katılmamış olan partiler ve adaylar için rasgele oy dağılımları yapılmıştır. Ayrıca temsili oy dağılımlarının buna göre yapılacağı da önceden medya kuruluşlarına bildirilmiştir” ifadelerine yer verildi.