Şehidin ağabeyinin evinde yas

Şehidin çocukluk arkadaşlarından Feyaz Başkan, şehit ile bayram günü telefon görüşmesi yaptığını söyleyerek, Şakalar yapıyordu. Operasyonda olduğunu biliyorduk. Gayet iyi geliyordu sesi. Arkadaşlarıyla şakalaşıyordu. Arkadaşlarını da tanıyorduk. Onlarla da konuştuk, eğlendik, güldük. Ama sonrasında böyle acı bir olay yaşayacağımızı bilmiyorduk. Morali iyiydi. Devamlı operasyonlarda olan bir insandı. Evinde rahat yüzü gören biri değildi. Milleti için, vatanı için 'neler yapabilirim' diyen bir insandı. Aile durumları pek iyi değildi. Sözleşmeli askerlik onun için umut oldu. Duyunca askere gideceğim diyen bir insandı. Duyunca direk yazıldı askere. Bırakmayı da istemiyordu diye konuştu.Kaynak: DHA
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.