Şehidin ağabeyinin evinde yas

Elazığ'da katıldığı operasyonda PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Ristem Çetin'in ağabeyinin oturduğu evde yas hakim. Şehidin Fatih'te oturan ağabeyinin evine ve bulunduğu sokağa dev Türk bayrakları asıldı. Fatih Belediyesi de sokağa taziye çadırı kurdu, şehidin arkadaşları ve yakınları da burada taziyeleri kabul ediyor. Babasını 25 yıl önce, annesini ise 5 ay önce kaybeden şehit Çetin evli ve 5 yaşında Asmin Mina isimli bir kız çocuğu var

Şehidin çocukluk arkadaşlarından Feyaz Başkan, şehit ile bayram günü telefon görüşmesi yaptığını söyleyerek, Şakalar yapıyordu. Operasyonda olduğunu biliyorduk. Gayet iyi geliyordu sesi. Arkadaşlarıyla şakalaşıyordu. Arkadaşlarını da tanıyorduk. Onlarla da konuştuk, eğlendik, güldük. Ama sonrasında böyle acı bir olay yaşayacağımızı bilmiyorduk. Morali iyiydi. Devamlı operasyonlarda olan bir insandı. Evinde rahat yüzü gören biri değildi. Milleti için, vatanı için 'neler yapabilirim' diyen bir insandı. Aile durumları pek iyi değildi. Sözleşmeli askerlik onun için umut oldu. Duyunca askere gideceğim diyen bir insandı. Duyunca direk yazıldı askere. Bırakmayı da istemiyordu diye konuştu.







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