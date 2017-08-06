Şehidin cenazesi Adana'ya getirildi

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Erhan Konuk'un cenazesi, Van'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Adana'ya getirildi

Havalimanında Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kent protokolü ve ailesi tarafından karşılanan şehit polis Erhan Konuk'un cenazesi, karayoluyla Pozantı İlçesi'ne gönderildi. Şehit oğlunun cenazesini karşılayan annesi Nuray Konuk güçlükle ayakta durabildi.



BU BAYRAK DÜŞMEZ



Şehit polis memuru Erhan Konuk'un Faceebok adresinin ana sayfasındaki 'Ön kuzu hey! Ön kuzu! Önde gider Ön kuzu. Bu Bayrak düşmez yere. Ölmedikçe son kuzu!' paylaşımı da dikkat çekti. Ayrıca şehidin sözlüsü Görkem Nur Ayaz'ın 2 Haziran'da Facebook'ta kendi adresinde birlikte çektirdiği fotoğrafa, 'Senden sonra ile başlayan cümleler olmasın hayatımda. Seninle birlikte kalsın bütün cümleler' paylaşımına şehit Konuk'un, 'Zaman sen olmayınca geçmiyor' yazdığı görüldü.



HAYALLERİMİZ VARDI



Sözlüsünün şehit haberiyle yıkılan Görkem Nur Ayaz ise köydeki cenaze evinde yakınlarına sarılıp ağlayarak, "Hayallerimiz vardı. Beni nasıl bırakıp gitti? Üç. 3 ay sabır edemiyorum bir ömür nasıl sabır edeceğim" diye gözyaşı döktü.

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