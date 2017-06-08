Şehit annesi: Ben seni uçakla mı gönderdim

MARDİN Dargeçit'te dün şehit olan jandarma uzman onbaşı 26 yaşındaki Hikmet Zengin'in cenazesi memleketi Burdur'a götürülmek üzere askeri uçakla Isparta'ya getirildi. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu karşılayan Ayşe Zengin, "Ben seni uçakla mı gönderdim, taksiyle gönderdim" diye ağladı. Emine Zengin Korkut ise ikiz kardeşini askeri üniformasıyla karşıladı

Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde dün güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman onbaşı Hikmet Zengin'in cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşını Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Garnizon Komutanı Tank Albay Cem Tuce, şehidin babası Ali Yaver Zengin, annesi Ayşe Zengin, ikiz kardeşi Emine Zengin Korkut ve yakınları karşıladı.



Askerlerin omzunda uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu gören yakınları gözyaşına boğuldu. Baba Ali Yaver ile anne Ayşe Zengin tekerlekli sandalyede ağlarken, Emine Zengin Korkut ise ikizinin askeri üniformasını giyip gözyaşı döktü. Ayşe Zengin oğlunun tabutu indirilirken, "Ben seni uçakla mı gönderdim, taksiyle gönderdim" diye ağladı.



Şehit uzman onbaşı Hikmet Zengin'in kısa süre önce izin için memleketine geldiği, dönüşte ise daha önce aldığı otomobiliyle görev yerine gittiği belirtildi. Şehidin cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde memleketine doğru yola çıktı.

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