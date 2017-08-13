Şehit annesi: Benim ciğerimi yakanların Allah ocaklarını yaksın

BATMAN'ın Sason İlçesi'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Özel Harekat Uzman Onbaşı Şahan Sezer memleketi Samsun'un Bafra İlçesi'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Emine Sezer, "Oğlum, biricik yavrum. Ben seni böyle mi gönderdim? Benim ciğerimi yakanların Allah ocaklarını yaksın. Allah hepsinin belasını versin" diyerek feryat etti

Sason İlçesi'ndeki Acıtepe Bölgesi'nde askeri aracın geçişi sırasında yola daha önceden PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı dün saat 07.45 sıralarında infilak ettirildi. Saldırıda şehit olan jandarma özel harekat uzman onbaşı Şahan Sezer'in cenazesi dün gece askeri uçakla Sinop Havalimanı'na ardından da karayoluyla memleketi Samsun'un Bafra İlçesi'ne getirildi. Bu sabah Bafra Devlet Hastanesi'nden alınan bekar olan şehit Sezer'in cenazesi ilk olarak Çetinkaya Mahallesi'ndeki babasının evine getirildi. Oğlunun tabutuna bakarak sinir krizleri geçiren acılı anne Emine Sezer, "Oğlum, biricik yavrum. Ben seni böyle mi gönderdim. Benim ciğerimi yakanların Allah ocaklarını yaksın. Allah hepsinin belasını versin" diyarek feryat etti.Dua edilip helallik alınması ardından şehidin cenazesi tören için Çetinkaya Merkez Camii'ne getirildi. Törene Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tuğgeneral Münir Güzel, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, şehidin babası Hasan, annesi Emine, kardeşleri Volkan, Merve, şehidin yakınları ve çok sayıda katıldı. 1 hafta önce göreve başladığı belirtilen Jandarma Özel Harekat Uzman Onbaşı Şahan Sezer için öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ardından cenazesi aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.