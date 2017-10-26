Şehit askerle aynı araçtaydı. Sel anını anlattı

Tekirdağ'da sele kapılarak şehit olan Sefa Parhan'la aynı araçta bulunan Murat Aksoy o anları anlattı

Tekirdağ Saray'da topçu onbaşı Sefa Parhan'ın sele kapılarak şehit olduğu araçta bulunan ilçede emlakçılık yapan 26 yaşındaki Murat Aksoy, yaşadıkları hayatta kalma mücadelesini anlattı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki kontrolünden sonra taburcu edilen Aksoy, ölümle burun buruna geldiğini, çok korktuğunu söyledi. Aksoy, şunları anlattı:





"Çok yağış oldu, dereler taştı. Sonra askerler ve polisler vardı. Derenin karşısındaki yolda yardım isteyenler vardı. Sel suları dere yolunun üzerinden aktığı için mahsur kalmışlardı. Daha sonra zırhlı personel taşıyıcı aracı geldi. Mahsur kalanları kurtarmak için 4 asker, 2 polis ve ben araca bindik. Araçla karşıya geçerken sol taraftan beton gibi bir yere çarptığımızı hissettim. Çarpmadan sonra araç sel sularında sürüklenmeye başladı. Biz dere sularına kapıldık ve su aldığını fark ettik. Aracın üst kapağı açıktı 400 metre sürüklendikten sonra oradan dışarı çıktık. Açık olmasaydı hepimiz boğulurduk. Sağ tarafa doğru yattığında biz de kapaktan dışarı çıktık. Hemen atladık içinden, akıntıya kapıldık. Bazıları çok su yuttu, bir yerlere tutunmaya çalıştık. 1-2 defa dalıp çıktım ve sığ bir noktaya geldim. Ayağa kalkıp kendimi sabitlemeye çalıştım. Üzerimdeki montu çıkardım herkes o anda bir yerlere tutundu."





'BEN YÜZME BİLMİYORUM' DİYORDU



Sel sularına kapılan askerin bir ağaca tutunduğunu bir süre sonra gözden kaybolduğunu anlatan Aksoy şunları söyledi:





"İki asker iki ağaç vardı derenin ortasında ona tutundular. Kepçe ve halatla yardım edip bizi kurtarmaya çalıştılar. Beklediğimiz sırada askerin sesini duydum, 'Ben yüzme bilmiyorum' diyordu. Sonra gitti, diğer asker arkadaşı da arkasından 'Gitti' diye bağırdı. Asker gözden kayboldu. AFAD ve polis ekipleri botla nehre girip bizi kurtardılar. Kurtarma sırasında bile çok zorlandılar, akıntı vardı. O askerimiz bir yerlerde tutunmuştur diye umuyordum. Ben o an ölümle burun buruna geldiğimi hissettim. Suya battığımda öleceğimi zannettim. Kendimi toparlayınca kurtuldum diye düşündüm. Çok farklı bir duyguydu, bir anlık boşlukla bir anda sele kapılabilirdim. Yüzerek geçmek bile aklıma geldi ama akıntı çoktu. Sonra bot gelip kurtardılar."