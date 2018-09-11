Şehit eşinden yürek yakan fotoğraflar

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Fatih Mehmethan'ın eşi, şehit kocasıyla çektirdiği düğün fotoğraflarını tek başına tekrardan çektirdi

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan, eşiyle çektirdiği düğün fotoğraflarını tekrardan tek başına çektirdi.

Gamze Mehmethan, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü:

''Çekim yaptığımız bu evi tamamen kapatmışlardı. Duvarından atlayıp girdim içeri. Anılarımızı yaşamaya hiç bir şey engel değil. Bir yıl öncesi/ bir yıl sonrası.''

Fatih Mehmethan, 27 Ocak 2018'de Afrin'de şehit düşmüştü. Şehit düştüğünde eşiyle evliliklerinin daha ilk aylarını yaşıyorlardı.



Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşılamış ve "Kalk da bana gel." diye seslenmişti.