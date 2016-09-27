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    • Şehit Hüseyin Tosun'un acı haberi Beykoz'a düştü

    Şırnak-Van karayolunda güvenliği sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Tosun'un Beykoz'daki baba ocağına ateş düştü

    27 Eylül 2016 Salı 11:49
    Şehit Hüseyin Tosun'un acı haberi Beykoz'a düştü
    Şırnak-Van karayolunda güvenliği sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askerden Uzman Çavuş Hüseyin Tosun'un Beykoz Ortaçeşme Mahallesi'ndeki baba ocağında hüzün var. 23 yaşındaki Tosun'un şehit olduğu haberi, annesi Emine ve ağabeyi Hasan Tosun'a, askeri yetkililer ile arafından verildi. Haberin duyulmasının ardından ailenin yakınları ve komşular taziye için şehidin evine gelirken, evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin dayısı Hüseyin Gümüş, "Vatan için mücadelesini verdi, şehit oldu .Çatışmaya girmiş, bize tam bilgi vermediler" dedi.

    Tosun'un cenazesinin bugün ikindi vakti Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenecek törenin ardından babası Adnan Tosun'un Beykoz Dereseki mezarlığının yanında toprağa verileceği öğrenildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Pkk, Pkk Saldırı, şehit, Beykoz şehit

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