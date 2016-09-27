Haber Kaynağı: DHA

Şırnak-Van karayolunda güvenliği sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askerden Uzman Çavuş Hüseyin Tosun'un Beykoz Ortaçeşme Mahallesi'ndeki baba ocağında hüzün var. 23 yaşındaki Tosun'un şehit olduğu haberi, annesi Emine ve ağabeyi Hasan Tosun'a, askeri yetkililer ile arafından verildi. Haberin duyulmasının ardından ailenin yakınları ve komşular taziye için şehidin evine gelirken, evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin dayısı Hüseyin Gümüş, "Vatan için mücadelesini verdi, şehit oldu .Çatışmaya girmiş, bize tam bilgi vermediler" dedi.Tosun'un cenazesinin bugün ikindi vakti Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenecek törenin ardından babası Adnan Tosun'un Beykoz Dereseki mezarlığının yanında toprağa verileceği öğrenildi.