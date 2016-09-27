Haber Kaynağı: DHA

Henüz bir yıllık asker olan Kayserili şehit Mehmet Alda’nın Türk bayrağına sarılı tabutu önce merkez Melikgazi İlçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki babasının evine helallik için götürüldü. Burada babası Ömer, oğlunun asker kıyafetli portre fotoğrafını okşadı. Aslı Alda, nişansının ambulanstaki tabutunu gördükten sonra, yakınlarıyla birlikte cenaze namazının kılındığı Kalemkırdı Camii'ne geldi. Burada baba Ömer ile amca oğlu İsmail tabutun üzerine kapandı. Acılı baba ile kuzeni, adeta yapıştıkları tabuttan yakınları güçlükle uzaklaştırabildi. Düğünlerine 70 gün kaldığını, ev eşyalarına baktıklarını dile getiren nişanlısı Aslı Alba, şehidin sırtında parkasıyla geldiği camide musallaya konulan tabutunu, sağ elindeki nişan yüzüğü ve pırlanta 5 taşlı yüzükle okşadı. Talihsiz nişanlının dudaklarından bu sırada, "Geldim, Mehmedim sana geldim. Hiç kimseye sevinmesi için o alçaklara fırsat vermeyeceğim. Biliyorum beni çok seviyorsun ve beni o tabutun içinde duyuyorsun. Kimselere fırsat vermeyeceğim, dik duracağım, acımı içime attım. Bak, tüm sevdiklerinle buradayız. Hep beraber buradayız" dedi.Şehit yakınları daha sonra tabutun başından kendilerine ayrılan bölümüne geçti.