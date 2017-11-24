Şehit öğretmeni unutmadılar!

PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, ilk atama yeri ve ismi verilen Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ndeki ilkokulda, öğrencileri tarafından karanfillerle anıldı

Şehit öğretmeni unutmadılar!

Siverek'in Çiftçibaşı Mahallesi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra yaz tatilinde memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde aracı yakılarak kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın adı, görev yaptığı ilkokula verilmişti. Yılmaz'ın şehit edilmesi ardından adı verilen okula, arkadaşı ve meslektaşı Ali Canpolat atandı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin öğretmenlerini, düzenledikleri törenle andı. Necmettin öğretmenin masasına, geçen 24 Kasım'da birlikte çektikleri fotoğraf ve karanfiller bırakan öğrenciler, sınıftaki yazı tahtasına da, "Necmettin öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Günü'n kutlu olsun" notu yazdı.

Öğretmenler Günü nedeniyle okula giden Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yılmaz, "Öğretmenimizin görev yaptığı ve aynı zamanda isminin yaşatıldığı okuldayız. Öğrencileriyle birlikteyiz. Şehit öğretmenimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Necmettin öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen öğrenciler ise, onu her zaman anacaklarını belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pkk #necmettin yılmaz #şehit öğretmen
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