Şehit oğullarının odasını müzeye çevirdiler

TOKAT'ın Turhal İlçesi'nde oturan Gencer ailesi 22 ay önce Hakkari’nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası şehit düşen oğulları Jandarma Uzman Çavuş Yasin Gencer’in odasını adeta müzeye dönüştürdü

Turhal İlçesi'ndeki Yunus Emre Mahallesi Örnek Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında oturan Fatma ve Ali Gencer çiftinin en küçük çocukları olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Gencer 15 Ağustos 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası şehit düştü. Ailesi şehit oğullarının evlerindeki odasını kişisel eşyalarıyla donatarak adeta müzeye dönüştürdü. Ailesi şehit oğullarının sünnet davetiyesinden, kendisine ait olan saat, bileklik, yüzük, telefon kişisel bakım eşyaları, not defterleri, vatani görevi sırasında aldığı takdirname ve başarı belgeleri, kamuflaj ile botları, bebekliğinden şehit düştüğü ana kadar olan fotoğrafları gibi malzemeleri odaya yerleştirdi. Ayrıca Gencer’in yatağının baş ucuna fotoğrafı konulurken, yatak üzerine serili Türk bayrağı da çiçeklerle doattı. Şehidin ağabeyi Mustafa Gencer tarafından yaptırılan bayrak üzerindeki fotoğrafı da evin dış yüzeyine yerleştirildi.Şehit annesi olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Fatma Gencer, şunları söyledi:''Yasin’in anısı olsun diye yaptırdık. Kendisi gitti hatırası kalsın diye yaptırdık. Toprağı gördük dayandık da, elbiselerini gördüğümüzde mi dayanamayacağız? Oğlum kendini biliyordu. Başına ne geleceğini bilerek görevini yapıyordu. Nur içinde yatsın, çok efendi idi. Allah kimsenin başına vermesin. Bu acıyı kimselere çektirmesin. Rabbim herkesin evladına uzun ömürler versin. Ne mutlu ki bize bir şehit annesi olduk. Onur verici bir şey. Oğlumun evi olmadı ama odası oldu çok şükür.''Baba Ali Gencer ise, ''Anısı olsun diye yaptırdık. Allah devlete millete zeval vermesin. Ağustos'ta 2 senesi dolacak'' dedi.