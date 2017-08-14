Şehit polis bir hafta önce nişanlanmış!

İstanbul’da, ‘canlı bomba’ olduğu şüphesiyle gözaltına alınan DEAŞ’lı teröristin bıçaklı saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olan 24 yaşındaki polis memuru Sinan Acar’ın acı haberi Bursa’daki ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. 5 aylık polis memuru olduğu ve 1 hafta önce nişanlandığı öğrenilen Sinan Acar’ın cenazesi, Bursa’da düzenlenecek törenle toprağa verilecek

Polis memuru Sinan Acar, dün gece saat 22.45 sıralarında Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde 'canlı bomba' olduğu şüphesiyle gözaltına alınan DEAŞ’lı bir teröristin saldırısına uğradı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sinan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Adı açıklanmayan DEAŞ’lı terörist ise olay yerinde vurularak öldürüldü.



Acı haber, Sinan Acar’ın ailesinin oturduğu Hüdavendigar Mahallesi Ay Sokak’ta oturan ailesine polis tarafından dün gece ulaştırılmak istendi. Ancak, baba Erdem ve anne Gülşen Acar’ın bir yakınlarının düğünü için Ankara’da oldukları öğrenildi. Acı haberi telefonla alan ailenin Ankara’dan İstanbul’a geçtiği bildirildi.



Ay Sokak’taki evine Türk bayrağı asılan Sinan Acar’ın 5 ay önce polis memuru olarak göreve başladığı ve 1 hafta önce de nişanlandığı öğrenildi. Şehit Sinan Acar'ın 4 gün sonra 18 Ağustos'ta da doğum günü olduğu belirtildi.



Sinan Acar’ın İstanbul’da Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü binası önünde yapılacak törenin ardından Bursa’ya getirilerek, ikindi vakti Mihraplı Camii’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.