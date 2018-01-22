Şehitlerin adını mermilere yazdılar!

TSK'nin Afrin'e yönelik operasyonu sürüyor. Terör örgütü yuvalarına atılan füzelerin üzerine Fırat Kalkanı şehitlerinin adının yazılması dikkat çekti

TSK, Afrin'deki PYD'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlattı. Havadan F-16'larla bölge vurulurken, karadan da Türk askeri ve ÖSO birlikte harekat yapıyor.



Suriye sınırında bulunan topçu birliklerinden de terör mevzilerine atışlar yapılıyor.



Bölgeye atılan mermilerin fotoğrafları ise gelmeye başladı. Atılan füzelerin üzerine başta Fırat Kalkanı'nda şehit olan askerler olmak üzere, terörle mücadele ederken şehit olan askerlerin adının yazılmış olması dikkat çekti.