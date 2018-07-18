Şehrin suyundan zehirlenenler hastaneye akın ediyor

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, şebeke suyundan kaynaklı rahatsızlık geçirdikleri şüphesiyle son 3 günde 488 kişi hastaneye başvurdu.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisi şantiyesinde çalışan yaklaşık 700 işçinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından Sivas'ta da 488 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun kendilerine intikal etmesinin ardından hemen inceleme başlattıklarını söyledi.

"DAĞDAN GELEN SU KAYNAĞINDA SORUN OLABİLİR"

İlçedeki su şebekesi depolarının bakımlarının ve kontrollerinin periyodik olarak yapıldığını belirten Yüksel, "İlçemizdeki tüm su depolarında klorlamayı yeniledik. Dağdan gelen su kaynağından kaynaklı sorun olabilir." dedi. Vatandaşlarda rahatsızlığa yol açan sorunun tespiti için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Fazlı Yüksel, şunları kaydetti:

"Tahlil sonuçları çıkmadığı için kesin bir bilgi veremiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğünden ekiplerimiz ilçeye gelmek üzereler. Gerek ilçe merkezinden, gerekse suyun geldiği dağ bölgesinden tahlil yapılarak gerekli incelemeler yapılacak. Konuyla ilgili gerekli açıklama daha sonra yapılacaktır. Şu anda her şey kontrol altında, zehirlenme bulgusu yoktur. Belediyemizde klor ilacı mevcuttur. Belirtilen şikayetler sadece ilçe merkezimizde değil Kösedağ’dan gelen su kaynağını kullanan çevre köylerde de aynı şikayetler mevcuttur. Köylerden gelen başvurular da bu sayının içerisindedir."

İZMİR'DE 700 İŞÇİ HASTANELİK OLMUŞTU

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisi şantiyesinde çalışan yaklaşık 700 işçi de, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin bir kısmının dün akşam yemeğinin ardından hemen hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının da bu sabah işe gelince fenalaştığı öğrenildi. İşçilerin midibüs ve otobüslerle hastaneye kaldırılmasına devam ediliyor Menüdeki yemeklerden alınan numuneler, incelenmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Zehirlenme olayının daha önce birkaç defa daha tekrarlandığını belirten işçiler, "Ya bu yemek şirketi değişecek, ya da hepimiz öleceğiz" diyerek duruma tepki gösterdi.