Şemdinli'de PKK saldırısı: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce Şemdinli ilçesi Derecik Gerdan Tepe Üs Bölgesi'ne taciz ateşinde bulunuldu.



Havan tacizi ve aydınlatma mayınının patlaması sonucu bir asker şehit oldu.



Bölgede teröristlere yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.