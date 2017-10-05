Lipsi'nin sempatik Belediye Başkanı Fotis Maggos; bizi limanda karşılayanlar arasında. Sanki kırk yıllık dostmuş gibiyiz. Bize, 'Hoş geldiniz' derken sarılıp öpüşüyoruz. Lipsi ve Lipsilileri tanıdığımız kısa zaman sürecinde de Fotis Maggos'un tam 'Sakin Şehir' yerleşim yerine uygun başkan olduğu yargımız pekişiyor

Lütfü Dağtaş- Başkan



Fotis, son derece ileri düzeyde İngilizce bilen bir başkan. Atina merkezi hükümetinden para yardımı aldığını söylüyor. Gelir gider bütçesi denkmiş. Borcu yokmuş. Liman polisi de dahil 10 kişilik bir personel kadrosu varmış. Temizlik hizmetlerini ise hizmet alımı yöntemiyle yapıyormuş. '12 ada içersinde en temiz ve en uygun ada biz seçildik' diyor.



Fotis, adalı olmanın üstünlüğünü kısa zamanda gösteriyor ve iyi bir uzun mesafe yüzücüsü olmanın yanı sıra hangi deniz canlısı hangi derinlikte ve noktada, tekne nasıl kullanılır; kendisi gibi iyi bir denizci olan kardeşi Theologos ile bize kanıtlıyor. Kardeşi Theologos Maggos, aynı zamanda orta büyüklükteki marketin işleticisi. Anneleri Alexsandra Maggos ise yine başkanın ailesine ait işletme Cylpso adlı tavernanın hünerli aşçısı ve aynı zamanda bir baklava ustası. Cylpso'da orfoz çorbası ile barbun carpaccio, deniz kestaneli makarna ile patatesli kuzu yemeği ve tuna tartarın menünün özel listesinde yer aldığını da burada araya sıkıştırmam gerekiyor.





Fotis, yelkencilerin teknelerini rahat bağlamaları için rüzgara karşı korunaklı, su ve elektrik hizmeti de veren yeni limanı kurmuş. Okulu yenilemiş. Bütün evlere ücretsiz internet hizmeti götürmüş. Yeni dönemde Adanın kullanım suyu gereksinmesini karşılamak amacıyla deniz suyundan arıtılarak su elde etmeyi planlıyor. Güneş enerjisinden yararlanmak diğer bir hedefi.



Fotis, Türkçe bilmediğini söylüyor ama hemen 'Başkan' sözünü yakalayıp benimsediği için kendisine Başkan diye seslendiğimizden soruyorum:

- Peki, Başkan, hiç sorunun yok mu?

Varmış. 'Bürokrasi' diyor.

Her bölgenin kendine özgü sorunları olduğunu ancak Hükümetin bütün kararlarını Yunanistan'ın geneli için aldığını söylüyor, bu nedenle özgün konuların es geçildiğini aktarıyor.

Her yıl Ağustos ayında şarap festivali yapmaları nedeniyle Ada'nın ancak bu ay ile öncesinde Temmuz'da kalabalıklaştığını belirtiyor.

Başkan Fotis aynı zamanda çok iyi bir müzisyen. Gitar çalıyor, içli Yunan şarkılarını Ege'nin berrak mavi sularına karşı söylüyor.

Başkan Fotis'i kısa zamanda çok seviyoruz.

Güzel Natasa'nın takı atölyesi



Ada'nın güzel kadınlarından Natasa Panopoulou, - Başkan Fotis Maggos , 22 Ekim 1973 doğumlu. Mesleği beden eğitimi öğretmenliği. Başkanlığa 1 Eylül 2014 tarihinde yapılan seçimler sonucu seçilmiş. Gelecek seçimler 2019'da yapılacakmış. Daha sonraki söyleşilerimiz sırasında, bir dönem daha görev yapmak istediğini bize aktarıyor. 13 meclis üyesi varmış.Fotis, son derece ileri düzeyde İngilizce bilen bir başkan. Atina merkezi hükümetinden para yardımı aldığını söylüyor. Gelir gider bütçesi denkmiş. Borcu yokmuş. Liman polisi de dahil 10 kişilik bir personel kadrosu varmış. Temizlik hizmetlerini ise hizmet alımı yöntemiyle yapıyormuş. '12 ada içersinde en temiz ve en uygun ada biz seçildik' diyor.Fotis, adalı olmanın üstünlüğünü kısa zamanda gösteriyor ve iyi bir uzun mesafe yüzücüsü olmanın yanı sıra hangi deniz canlısı hangi derinlikte ve noktada, tekne nasıl kullanılır; kendisi gibi iyi bir denizci olan kardeşi Theologos ile bize kanıtlıyor. Kardeşi Theologos Maggos, aynı zamanda orta büyüklükteki marketin işleticisi. Anneleri Alexsandra Maggos ise yine başkanın ailesine ait işletme Cylpso adlı tavernanın hünerli aşçısı ve aynı zamanda bir baklava ustası. Cylpso'da orfoz çorbası ile barbun carpaccio, deniz kestaneli makarna ile patatesli kuzu yemeği ve tuna tartarın menünün özel listesinde yer aldığını da burada araya sıkıştırmam gerekiyor.Fotis, yelkencilerin teknelerini rahat bağlamaları için rüzgara karşı korunaklı, su ve elektrik hizmeti de veren yeni limanı kurmuş. Okulu yenilemiş. Bütün evlere ücretsiz internet hizmeti götürmüş. Yeni dönemde Adanın kullanım suyu gereksinmesini karşılamak amacıyla deniz suyundan arıtılarak su elde etmeyi planlıyor. Güneş enerjisinden yararlanmak diğer bir hedefi.Fotis, Türkçe bilmediğini söylüyor ama hemen 'Başkan' sözünü yakalayıp benimsediği için kendisine Başkan diye seslendiğimizden soruyorum:- Peki, Başkan, hiç sorunun yok mu?Varmış. 'Bürokrasi' diyor.Her bölgenin kendine özgü sorunları olduğunu ancak Hükümetin bütün kararlarını Yunanistan'ın geneli için aldığını söylüyor, bu nedenle özgün konuların es geçildiğini aktarıyor.Her yıl Ağustos ayında şarap festivali yapmaları nedeniyle Ada'nın ancak bu ay ile öncesinde Temmuz'da kalabalıklaştığını belirtiyor.Başkan Fotis aynı zamanda çok iyi bir müzisyen. Gitar çalıyor, içli Yunan şarkılarını Ege'nin berrak mavi sularına karşı söylüyor.Başkan Fotis'i kısa zamanda çok seviyoruz.Ada'nın güzel kadınlarından Natasa Panopoulou, Lipsi 'nin merkezinde açtığı takı atölyesiyle ünlü. Genç ve güzel Natasa Panopoulou, merkezdeki atölyesinde bir yandan takılarını kendisi yapıyor bir yandan da satışlarını gerçekleştiriyor. Güleryüzüyle herkesle dost.