Servis minibüsü kaldırıma çıktı: Karı-koca öldü!

İstanbul Ataşehir'de kaldırıma çıkan servis minibüsü, kaldırımdaki karı kocayı ezdi

Kaza, saat 07.00'de Yeni Çamlıca Mahallesi Kargı Sokak ile Aykut Sokak kesişiminde meydana geldi. 06 GVG98 plakalı otomobile hızlı seyrettiği iddia edilen 34 NJ 994 plakalı servis minibüsü çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan işçi servisi kaldırımdaki karı kocayı ezdi. Minibüs bir ağaca çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Gülseren Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi; durumu ağır olan Saffet Ünal ise hastaneye kaldırıldı. Saffet Ünal da hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan hemen sonra yaşananlar bir amatör kamera tarafından kaydedildi.



Acı haberi alan çiftin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Karı kocanın 3 çocukları olduğu ve hastaneye gittikleri öğrenildi. Polisin incelemesinin ardından Gülseren Ünal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüleri de Salih Sevgican Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.