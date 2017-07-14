Sevan Nişanyan firar etti!

Şirince’de bulunan SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve önce Aydın Yenipazar, sonra da Sultanhisar Açık Cezaevi'nde olan Nişanyan, firar ederek yurtdışına kaçtı!

Yazar Sevan Nişanyan, firar haberini Twitter adresinden “Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına” paylaşımı ile duyurdu. Nişanyan hakkında mühür bozma ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten dokuz ayrı suç dosyası bulunuyordu.



‘AÇIK CEZAEVİ’NİN ŞARTLARI İYİ’ DEMİŞTİ



Nişanyan hakkında SİT alanındaki araziye izinsiz ev yaptığı gerekçesiyle dava açılmış ve yargılamanın sonunda 11,5 yıl kesinleşmiş ceza verilmişti. Yazar, önce Aydın Yenipazar Cezaevi'nde kalmış, ardından da Sultanhisar Açık Cezaevi'ne nakledilmişti. Nişanyan, naklin ardından Agos’a yaptığı açıklamada, “İmkânlar çok daha iyi; dışarıda jandarma beklemiyor, gün içerisinde istediğimiz gibi bahçede dolaşabiliyoruz, hastaneye gitmek zorunda kaldığımızda, büyük güvenlik önlemleri alınmıyor. Ayrıca üç ayda bir izin veriliyor ve gün boyunca istediğimiz zaman telefon edebiliyoruz” demişti.