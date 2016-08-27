FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER



GÖRGÜ TANIĞI: ARACI DENİZE SÜRDÜ

Haber Kaynağı: DHA

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Yolu’nda meydana geldi. Araçla falezlerin yanındaki boş araziye gelen Yavuzhan Gebeloğlu ve kız arkadaşı Gizem Şolpal, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gizem Şolpal, otomobilden inerek gitmek istedi. Bunun üzerine Yavuzhan Gebeloğlu, görgü tanıklarının iddiasına göre saçından tuttuğu Şolpal’ı sürükleyerek araca bindirdi. Daha sonra direksiyona geçen Yavuzhan Geboloğlu, 07 DDA 03 plakalı otomobili hızla falezlerden denize doğru sürdü. Yaklaşık 50 metre yükseklikte uçan otomobil, denize ulaşmadan kayalıklara düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın bulunduğu noktaya ulaşamayan ekipler, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan yardım istedi. Denizden botla olay yerine ulaşan ekipler, Şolpal ve Gebeloğlu’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gizem Şolpal’ın cenazesini araçtan çıkaran polis ekipleri, bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi. Buradaki incelemeden sonra Şolpal’ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Kurtarma ekipleri daha sonra yeniden olay yerine gelerek Yavuzhan Gebeloğlu’nun cesedini çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olmadı. Bunun üzerine araç vinç yardımıyla kayalıklardan alınarak yola çıkarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ceset, morga gönderildi.Olayı gören Ömer Dönbay polise verdiği ifadesinde, Yavuzhan Gebeloğlu’nun araçtan inen Gizem Şolpal’ı saçından tutarak zorla araca bindirdiğini ve ardından aracı falezlerden denize sürdüğünü söyledi.