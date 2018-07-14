Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Balıkesir'de seyir halindeyken alev alan otobüste bulunan 18 yolcu, şoförün dikkati sayesinde yangından yara almadan kurtulmayı başardı

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Otogarı'ndan İzmir'e gitmek için hareket eden Alper Badem'in kullandığı 45 RG 134 plakalı yolcu otobüsü, kent çıkışındaki çevre yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şoför Badem'in dumanı erken fark edip yolcuları tahliye etmesiyle kimse yaralanmadı.

Yanan otobüs Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcuların aynı firmaya ait başka bir araçla gidecekleri yere götürüldüğü öğrenildi.