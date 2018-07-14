Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Balıkesir'de seyir halindeyken alev alan otobüste bulunan 18 yolcu, şoförün dikkati sayesinde yangından yara almadan kurtulmayı başardı

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı
14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:47

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Otogarı'ndan İzmir'e gitmek için hareket eden Alper Badem'in kullandığı 45 RG 134 plakalı yolcu otobüsü, kent çıkışındaki çevre yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şoför Badem'in dumanı erken fark edip yolcuları tahliye etmesiyle kimse yaralanmadı.

Yanan otobüs Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcuların aynı firmaya ait başka bir araçla gidecekleri yere götürüldüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Bodrum'da tedirgin eden görüntü...
Sonraki Haber
Domuzların saldırısından kurtardıkları taya sahip çıktılar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.