Sıcak hava yüzünden inekler de streste!

Edirne'yi de etkisi altına alan aşırı sıcaklar, inekleri strese sokunca süt verimi düştü. Edirne ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, sıcak havalar nedeniyle strese giren ineklerin süt veriminde yüzde 20 oranında düşüş olduğunu söyledi

Edirne'de 40-43 derece arasında değişen hava sıcaklığı, meralardaki otların kurumasına neden oldu, inekleri strese soktu. SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, il genelinde günlük 500 ton süt üretildiğini ve aşırı sıcaklar nedeniyle üretimde yüzde 20 kayıp olduğunu açıkladı. Suiçmez, şöyle dedi:



"Sıcaklar, 1 haftadır etkili. Meteorolojiden alınan verilerde sıcaklıkların daha da artacağını gösteriyor. Bu durum insanları olduğu kadar hayvanları da kötü yönde etkiliyor. Sıcak havadan dolayı bunalan ve yeterince beslenemeyen ineklerde süt verimi bu durumlarda düşüyor. Sıcakların etkisiyle süt veriminde yüzde 15-20 oranında düşüş oldu. Bu durum sıcaklar azalana kadar devam ediyor. Süt üreticilerimiz, hayvanların sıcaklardan korunması için ahırların havalandırmasını ve vantilatör tipi soğutma araçlarıyla serinletilmesini sağlıyor. Buna rağmen hayvanları istediğimiz serinlikte tutamıyoruz. Üreticilerimize önerim; güneşin en etkili olduğu 12.00-16.00 saatleri arasında hayvanları açık havaya salmamaları ve üstü kapalı alanlarda tutmaları."



İneklerini gölgelik alanda tutmaya çalışan çoban Ali Çelikçok, sıcak hava yüzünden meradaki otların kuruduğunu ve hayvanların yeterince beslenemediğini söyledi. Süt üreticisi Tevfik Kahraman da süt kaybını önlemek için ahırda vantilatör serinliğiyle hayvanları beslemeye çalıştıklarını anlatırken, "Sıcakların etkisini göstermesiyle hayvan başına ortalama 2 litre verim kaybı oldu. Sıcaklardan sonra meralardaki otlar yandı. Biz de hayvanlarımızı ahırlarda besliyoruz. Verim düşmesin diye samanını suyunu eksik etmiyoruz ama yine de bir düşüş görülüyor" dedi.