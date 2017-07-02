Sıcaktan bayılan kuşların imdadına yetişti

DÜNYANIN esrarengiz kuşu olarak bilinen ve sıcaktan etkilenen 2 ebabile Kayserili esnaf sahip çıktı. Bayılan kuşları elleri ile besleyen bakkal Hüseyin Kala, herkese evlerinin önüne su ve yem koymaları çağrısı yaptı

Kayseri'de etkili olan hava sıcaklığı günlük yaşamı olumsuz derece etkilerken, hava sıcaklığının öğle saatinde gölgede 40 dereceyi bulması insanların olduğu gibi hayvanların etkilenmesine neden oldu. Organize Sanayi Bölgesi ve Merkez Yenişehir Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bayılan iki ebabil kuşunun imdadına 56 yaşındaki Bakkal işletmecisi Hüseyin Kala yetişti. Yerde baygın halde bulduğu kuşları dükkanına getiren Kala, "Onlara su ve ekmek verdim. Daha sonra kanatlarını yıkadım. Şimdi gözleri açıldı. Belediye yetkililerini aradım ve geldikleri zaman iki kuşu teslim edeceğim" dedi.



Halka da seslenen duyarlı esnaf Kala, "İnsanların bile yürümekte zorlandığı sıcak havada herkes kapısının önüne kuş ve diğer hayvanlar için yem ve su bıraksınlar" diye konuştu. Ebabil kuşları bakımları yapılmak üzere belediye yetkililerine teslim edildi.



EBABİL TÜM ÖMRÜNÜ UÇARAK GEÇİRİYOR



Ebabil ve diğer kuşlardan farklı olarak tüm ömürlerini uçarak geçiriyor. Sadece üremek için yere konuyorlar ve bir daha havalanmıyorlar. Kendilerine has kanat yapısı uçarken aynı zamanda uyumalarını sağlıyor. Ebabil kuşları canlı türlerinden kaçtıkları için nadir görülüyor. Halk arasında Ebabil kuşu görenlerin o yıl hiçbir sıkıntı ile karşılaşmayacağına inanılıyor.

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