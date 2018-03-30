Siirt'te PKK saldırısı: 6 şehit, 7 yaralı!

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı

Siirt'te PKK saldırısı: 6 şehit, 7 yaralı!

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.

Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

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