Siirt'teki maden göçüğünde bir işçinin cesedine daha ulaşıldı

Siirt'in Şirvan İlçesine bağlı Bakır Köyündeki bakır madeninde geçen 17 Kasım'da meydana gelen heyelan sonrasında toprak altında kalan işçilerden ekskavatör operatörü Mehmet Kasım Tari'nin de cesedi çıkarıldı. Toprak altında 16 işçiden 8'inin cesedi çıkarılmış olurken, diğer 8 işçiyi arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor

AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmalara bugün sabah erken saatlerinden itibaren başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı ve AFAD uzmanları tarafından eğitilen ve 8 ayrı şehirden 15 uzman arama köpeği Şirvan'daki göçük alanına getirildi. Sabah saatlerinden itibaren başlatılan arama çalışmalarına, bugüne kadar bir çok başarılı çalışmalar yapan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Canlı ve İz ile Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 'Ateş' ile 'Barbi' isimli köpekler de bulunuyor. Bu köpeklerin yaptığı arama çalışmaları sırasında, bir noktaya yoğunlaşması üzerine kazı ekiplerinin kısa süren müdahalesi ile işçilerden ekskavatör operatörü Mehmet Kasım Tari'nin cansız bedeni de toprak altından çıkarıldı. Evli ve 4 çocuk babası Mehmet Kasım Tari'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülürken, toprak altında kalan diğer 8 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Aralıksız devam eden arama- kurtarma çalışmalarında, ekskavatör operatörleri Mehmet Kasım Tari, Murat Ant, Şefik Tuncer, Sedat Bulut ve Abdürrahim Sönmezsoy ile kamyon şoförleri Bedrettin Caylı, Reşit Can ve Abdülbaki Aydın'ın cesetleri çıkarılmıştı.



Enkaz altında halen ekskavatör operatörleri Savaş Kızıltan, Kerem Arat ve İbrahim Kılıç, kamyon şoförleri Halil Başer, Muhammet Batumak, Nusret Beyazalma, Yavuz Yıldız ve İsmail Tekin bulunuyor.