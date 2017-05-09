Şikayetçi oldu, 3 saat sonra öldürüldü

Adana'da, borç- alacak anlaşmazlığı yüzünden sokakta çıkan kavgada 21 yaşındaki Mehmet Emin Gül tabancayla vurularak öldürülürken, 24 yaşındaki İsmail Adıgüzel, 22 yaşındaki Ahmet Akan ve olayla hiç ilgisi olmayan 27 yaşındaki Erdal Köroğlu yaralandı. Mehmet Emin Gül ile babasının, olaydan 3 saat önce evlerine silahlı saldırı yapıldığını söyleyerek karakola gidip şikayetçi olduğu anlaşıldı

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında oturan İsmail Adıgüzel, aralarında borç- alacak anlaşmazlığı olduğu iddia edilen motosikletli Ahmet Akan ile Mehmet Emin Gül'e tabancayla ateş açtı. Mehmet Emin Gül başından, motosikletin arkasında oturan Ahmet Akan ise bacağından yaralandı. Devrilen motosiklet yolda sürüklenip durdu, bu sırada Ahmet Akan da İsmail Adıgüzel'e tabancayla ateş açtı. Çıkan çatışmada Adıgüzel ve kuruyemiş dükkanından alış veriş yapan Erdal Köroğlu yaralandı. Ahmet Akan ise motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.



Adana Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Emin Gül doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olmayan ve başından yaralanan Erdal Köroğlu ise ameliyata alındı. Bir süre sonra özel hastaneye getirilen Ahmet Akan, ayakta tedavi edildikten sonra, motosiklete binerek acil servisten kaçtı. Silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Çatışma sırasında seken bir kurşun ise işyerinin camından girip, karşı duvardaki televizyona isabet etti. Televizyonun yanındaki sandalyede oturan işyeri sahibi ise şans eseri yara almadan kurtuldu.



DİLEKÇE VERMİŞ

Ayakta tedavi edilen İsmail Adıgüzel gözaltına alınırken, saldırıda ölen Mehmet Emin Gül ile babası Ramazan Gül'ün, olaydan 3 saat önce evlerine silahlı saldırı düzenlendiğini ileri sürüp, Dağlıoğlu Polis Merkezi Amirliği'ne, "Adıgüzel ailesinden tehdit alıyoruz" diyerek şikayet dilekçesi verdikleri anlaşıldı.