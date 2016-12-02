Şike kumpası iddianamesi onaylandı: 108 şüpheli var, bir numaralı sanık Gülen

Futbolda şike soruşturması ve dava sürecinde kumpas iddialarına yönelik olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. 1 Numaralı şüpheli Fettullah Gülen. Aralarında dönemin emniyet müdürlerinin de bulunduğu şüpheli sayısı 108

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Fuzuli Aydoğdu'nun hazırladığı 434 sayfadan oluşan iddianame Başsavcılık tarafından onaylandı.



İddianamede Fetullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak yer aldı. Mehmet Baransu, Ekrem Dumanlı, İhsan Kalkavan, Hidayet Karaca ve FETÖ'nün başka soruşturmalarında tutuklu bulunan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Mutlu Ekizoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu, 19'u adli kontrol şartıyla serbest, 7'si firari 108 kişi şüpheli olarak gösterildi.





76 KİŞİ MAĞDUR-MÜŞTEKİ



Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Serdal Adalı, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural, Emenike, Gökçek Vederson'un yer aldığı 76 kişi ise mağdur-müşteki olarak yer aldı.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen İddianamede şüphelilere atfedilen suçlamalar şöyle; "Usülsüz kayıt", "Özel hayatın gizliliğinin ihlali", "Resmi belgede sahtecilik", "İftira", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal"